Çin’den ChatGPT ve Claude’a yeni rakip: Qwen3.8-Max tanıtıldı!

Çinli teknoloji şirketi Alibaba, Pazartesi günü bugüne kadarki en büyük ve en yetenekli yapay zeka modeli Qwen3.8-Max’i tanıttı. Bu haber sonrası şirketin hisseleri hızla yükseldi.

Öte yandan bir araştırma şirketi, yine bir Çin merkezli yapay zeka modeli olan ve cuma günü yayımlanan DeepSeek V4-Flash’ın, Anthropic’in Claude Fable 5 modelinden 100 kattan fazla daha ucuz olan, son derece rekabetçi bir fiyatlandırma sunduğunu belirtti.

ÇİNLİ ŞİRKETLERİN YAPAY ZEKADAKİ HIZLI İLERLEYİŞİ

Reuters'ın haberine göre ise bu iki gelişme, Çinli teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanındaki hızlı ilerleyişini gözler önüne seriyor. Bu şirketler, işletme maliyetlerini aşırı derecede yüksek hale getirmeden daha güçlü sistemler geliştirmek için şiddetli ve hızla ilerleyen bir rekabet içinde bulunuyorlar.

AÇIK AĞIRLIKLI MODELLERE YÖNELİYORLAR

Alibaba’nın Qwen3.8-Max ve DeepSeek’in V4-Flash modelleri, Çinli şirketlerin dünya genelindeki geliştiriciler arasında ilgi kazanmaya çalışırken açık ağırlıklı modellere bağlılığını ortaya koyuyor.

Araştırma firması Omdia’nın baş analisti Lian Jye Su, “Çinli yapay zekâ şirketleri önemli bir pazar buldu. Birçok iş akışı, sektörün en iyi modeline ihtiyaç duymuyor” dedi.

Su sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeterince iyi, uygun fiyatlı, şeffaf ve erişilebilir modellere ihtiyaç duyuyorlar ve açık ağırlıklı modeller bu talebin karşılanmasına yardımcı oluyor.”

Açık ağırlıklı modellerde, geliştiricilerin sistemi çalıştırmasına veya uyarlamasına imkân veren, modelin öğrendiği temel ayarlar indirilebiliyor. Buna karşılık OpenAI, Anthropic ve Google kapalı kaynaklı modellere sahip.

QWEN3.8-MAX 2,4 TRİLYON PARAMETREYE SAHİP

Alibaba’nın yeni Qwen3.8-Max modeli, pazartesi günü tanıtılmasının ardından yapay zekâ modellerinin yeteneklerini değerlendiren sıralamalarda hızla yükseldi. Bu gelişme, Alibaba hisselerinin Hong Kong işlemlerinde yüzde 7 artmasına yardımcı oldu.

Model, verilerden öğrendiği ve örüntüleri tanımak, yanıtlar oluşturmak ve görevleri yerine getirmek için kullandığı sayısal ayarlar olan 2,4 trilyon parametreye sahip.

Bu rakam, yerli rakip Moonshot AI’ın geçen ay piyasaya sürdüğü 2,8 trilyon parametreli Kimi K3 modelinin çok gerisinde değil.

Daha yüksek parametre sayısı bir modeli otomatik olarak daha iyi hâle getirmiyor. Ancak bu rakam, gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin arkasındaki hesaplama kapasitesi ve veri ölçeğinin yakından takip edilen ölçülerinden biri hâline geldi.

ÇİNLİ METİN MODELLERİ ARASINDA İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Qwen3.8-Max, kitle kaynaklı model karşılaştırma platformu Arena.AI üzerinde tanıtıldı. Model kısa süre içinde metin modelleri kategorisinde en yüksek sıradaki Çin modeli oldu.

Buna rağmen Qwen3.8-Max; Anthropic tarafından geliştirilen Claude Fable 5 ile üç Opus sürümünün gerisinde kaldı.

Qwen3.8-Max, Arena.AI’ın görüntüleri ve diğer görsel materyalleri analiz eden yapay zekâ modellerine yönelik sıralamasında ise dünya genelinde ikinci oldu. Modelin önünde yalnızca Claude Fable 5’in bir sürümü yer aldı.

METİN, GÖRÜNTÜ VE VİDEO İŞLEYEBİLİYOR

Qwen3.8-Max ve Kimi K3; metin, görüntü ve video işleyebiliyor. İki model de aynı anda 1 milyon token’a kadar içerik üzerinde çalışabiliyor.

Token’lar, genellikle kelimelerin parçalarından veya kısa kelimelerden oluşan veri parçaları olarak tanımlanıyor. Token sayısının yüksek olması, modelin uzun hukuk dosyaları, büyük bir yazılım kod tabanı veya yüzlerce sayfalık belgeler gibi büyük miktarda materyali tek seferde alabilmesi anlamına geliyor.

Alibaba, gelecek hafta yayımlanması planlanan Qwen3.8-Max’in bir yazılım mühendisliği projesini 16 günde tamamladığını söyledi.

HER İSTEKTE YALNIZCA 95 MİLYAR PARAMETRE KULLANILIYOR

Qwen3.8-Max, her istekte modelin tamamını etkinleştirmek yerine işi sistemin uzmanlaşmış bölümleri arasında paylaştıran “uzmanlar karışımı” tasarımını kullanıyor.

Modelin 2,4 trilyon parametresinin yalnızca 95 milyarı aynı anda kullanılıyor. Bu yöntem maliyetleri ve yanıt gecikmelerini azaltıyor.

DEEPSEEK V4-FLASH EN UCUZ MODEL OLDU

Araştırma firması Artificial Analysis’a göre cuma günü yayımlanan DeepSeek V4-Flash, kıyaslama testlerinde dünya genelindeki tanınmış modeller arasında çalıştırılması açık ara en ucuz model oldu.

Kaynakların olası bir halka arz için hazırlık yaptığını söylediği DeepSeek, R1 ve V3 modellerinin 2025’in başlarında küresel çapta büyük ilgi görmesiyle gündeme gelmişti.

Bu modeller, küresel teknoloji hisselerinde satış dalgasını tetiklemiş ve ABD’li şirketlerin yapay zekâya harcadığı büyük miktarlar hakkında sorular doğurmuştu.

San Francisco merkezli Artificial Analysis’ın verilerine göre V4-Flash, bir milyon giriş token’ı için 0,14 dolar, bir milyon çıkış token’ı için ise 0,28 dolar ücret alıyor.

CLAUDE FABLE 5 İLE MALİYET FARKI 100 KATI AŞIYOR

Artificial Analysis, V4-Flash’ın test başına ortalama maliyetini 3 sent olarak hesapladı.

Aynı testin ortalama maliyeti Kimi K3 için 86 sent, OpenAI’ın GPT-5.6 Sol modeli için 1,86 dolar ve Claude Fable 5 için 3,15 dolar olarak tahmin edildi.

Bu karşılaştırma, bir modelin görevi tamamlamak için işlemesi ve üretmesi gereken veri miktarını da hesaba kattığı için yalnızca açıklanan fiyatlara bakmaktan daha gerçekçi bir değer ölçümü sunuyor.

Açıklanan fiyatı düşük olan bir model, yanıt üretmek için önemli ölçüde daha fazla adıma ihtiyaç duyması hâlinde yine de pahalıya mal olabiliyor.