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Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sıcak havada kapısı açık bir otomobilin içine girerek uyuyan ve fenalaşan 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Korkunç olay, dün Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesine ait kapısı açık otomobile binen Muhammed Aras Temel, bir süre sonra araçta uyuyakaldı.

Mardin de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed ten kahreden haber 1

FENALAŞINCA HASTANE KALDIRILDI

Güneş altında uzun süre araçta kalan çocuğu fark eden ailesi, fenalaştığı anlaşılan Muhammed Aras'ı Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Mardin de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed ten kahreden haber 2

Buradaki ilk müdahalede havale geçirdiği belirlenen Muhammed Aras, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mardin de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed ten kahreden haber 3

MAALESEF KURTARILAMADI

Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Mardin de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed ten kahreden haber 4

Muhammed Aras Temel'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin araba
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