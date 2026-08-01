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Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulundu

Kocaeli Gebze'de kaydedilen iğrenç görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulundu

Kocaeli Gebze'de kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti. Görüntülerde bir kişinin, kız öğrenciye sokakta para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiği görüldü.

Kocaeli de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulundu 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayılması sonrası Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlattı.

Kocaeli de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulundu 2

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre yapılan çalışmalarda görüntülerde yer alan şüpheli kişinin C.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile kolluk ekipleri, şüphelinin gözaltına alınması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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