Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulundu

Kocaeli Gebze'de kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti. Görüntülerde bir kişinin, kız öğrenciye sokakta para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiği görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayılması sonrası Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlattı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre yapılan çalışmalarda görüntülerde yer alan şüpheli kişinin C.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile kolluk ekipleri, şüphelinin gözaltına alınması için çalışma başlattı.