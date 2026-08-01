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Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer aldığı belirtilen, kırmızı bültenle 10 yıldır aranan ihraç yüzbaşı B.K., Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu;

FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafında 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde,

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve Kırmızı Bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. isimli şahıs Afyonkarahisar TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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