İstanbul için valilikten kritik uyarı! Fırtına yolda, çatılar uçabilir

İstanbul'da Pazar günü başlayarak kuvvetli poyrazın etkisini artırması beklenirken, yetkililer olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji değerlendirmelerine göre rüzgarın hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, özellikle ani rüzgar hamlelerinin günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KİLOMETREYE ULAŞABİLECEK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, poyrazın pazar günü etkisini artıracağını ve pazartesi günü de etkisini sürdürebileceğini belirtti.

Şen, rüzgarın genel olarak saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğini ifade ederek, en büyük tehlikenin ani hızlanmalar olduğuna dikkat çekti. Sürekli esen rüzgardan ziyade kısa süreli kuvvetli hamlelerin daha yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Şen, vatandaşların bu nedenle tedbirli davranması gerektiğini söyledi.

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMELERİNE KARŞI UYARI

Uzmanlar, kuvvetli poyraz nedeniyle özellikle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve açık alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Rüzgarın etkili olduğu dönemlerde bina çevreleri, ağaçlık alanlar ve sağlam olmayan yapıların bulunduğu noktalarda bulunulmaması tavsiye edilirken, sürücülerin de yola çıkarken dikkatli olması istendi.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteorolojik değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Yağışların yalnızca Doğu Karadeniz'de yer yer etkili olacağı belirtilirken, ülkenin geri kalanında sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, bu durumun Arabistan Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava dalgasından kaynaklandığını ifade etti.