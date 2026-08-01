Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın canlı yayında yaralandı!

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleyi sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sanal medyadan canlı yayın yaptığı sırada; rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları üzerine isabet etti.

BOĞAZINA İSABET ETTİ

Kor parçalarından birinin boğazına gelmesi üzerine yayını sonlandıran Akın, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Başkan Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YANGIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız, Gökçeağaç ve Bozen mahalleleri çevresinde etkisini sürdüren yangında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe belediyeleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Orman Genel Müdürlüğü'ne su ikmali sağlarken, yerleşim alanlarını tehdit eden alevlere karşı söndürme ve koruma çalışmalarına gece boyunca devam ediyor. Yangın bölgesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe belediyelerine ait toplam 16 araç ve 52 personel görev yapıyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır