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Yer: Mersin... Markette acımasızca dövülmüştü: Talihsiz çocuk konuştu! "Ablalar kaçın dedi, kaçamadım"

Dün Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir marketten gelen görüntü büyük tepki çekmişti. Görüntülerde 11 yaşındaki bir çocuk markette bir şüphelinin saldırısına uğradı. Ölesiye dayak yiyen küçük çocuk yaşadığı dehşet anları sonrası ilk kez konuştu. Talihsiz çocuk o anlar için "Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Yer: Mersin... Markette acımasızca dövülmüştü: Talihsiz çocuk konuştu! "Ablalar kaçın dedi, kaçamadım"
Doğukan Akbayır

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette şiddete uğrayan çocuk, yaşadıklarını anlattı. Barış Mahallesi'ndeki bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan M.A.D'nin (11), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

Yer: Mersin... Markette acımasızca dövülmüştü: Talihsiz çocuk konuştu! "Ablalar kaçın dedi, kaçamadım" 1

"ABLALAR 'KAÇIN' DEDİ, KAÇAMADIM"

M.A.D, AA muhabirine, olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı.

Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D, şöyle konuştu:

"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."

M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.

Yer: Mersin... Markette acımasızca dövülmüştü: Talihsiz çocuk konuştu! "Ablalar kaçın dedi, kaçamadım" 2

"GEREKLİ CEZAYI FAZLASIYLA ALMASINI İSTİYORUM"

Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı.

Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D, şunları kaydetti:

"Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."

Yer: Mersin... Markette acımasızca dövülmüştü: Talihsiz çocuk konuştu! "Ablalar kaçın dedi, kaçamadım" 3

NE OLMUŞTU?

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı.

Yer: Mersin... Markette acımasızca dövülmüştü: Talihsiz çocuk konuştu! "Ablalar kaçın dedi, kaçamadım" 4

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Anahtar Kelimeler:
Mersin market
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