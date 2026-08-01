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Ankara'da 'devre mülk' oyunu! 12 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde mülk sahiplerini hedef alan 24 kişi gözaltına alındı. Gelen bilgilere göre dolandırıcılar mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı. 12 şüphelinin 3 milyon 725 bin TL dolandırıldığı olayda dolandırıcıların 'masraf' adı altında paraları toplandığı öğrenildi.

Ankara'da 'devre mülk' oyunu! 12 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar
Doğukan Akbayır

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara da devre mülk oyunu! 12 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar 1

'MASRAF' ADI ALTINDA 3 MİLYON 725 BİN TL TOPLAMIŞLAR

Soruşturmada, 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşları 'devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız' diyerek 'masraf' adı altında para topladıkları saptandı.

Ankara da devre mülk oyunu! 12 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar 2

Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri, ancak herhangi bir hizmet sunmadan paraları aldıktan sonra bir süre oyalayıp mağdurlarla irtibatı kestikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, Kızılcahamam Adliyesi’ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara devremülk
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