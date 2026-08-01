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Masum sanılıyor ama çocukları hastanelik edebiliyor

Yaz sıcaklarıyla birlikte serinlemek için tüketilen dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler, uygun koşullarda üretilip saklanmadığında çocukların sağlığını tehdit edebiliyor. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, “Soğuk zinciri bozulan veya güvenilir olmayan ürünler ciddi bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir. Çocukları korumak için ürünün kaynağına ve saklama koşullarına mutlaka dikkat edilmeli” dedi.

Masum sanılıyor ama çocukları hastanelik edebiliyor
Gökçen Kökden

Çocukların en çok tercih ettiği dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler, yanlış saklandığında masum bir serinleme aracı olmaktan çıkıp hastane yolunu tutturabiliyor. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, özellikle merdiven altı üretimlere ve tekrar dondurulan ürünlere karşı aileleri uyararak, “Yaz aylarında gördüğümüz ishal vakalarının önemli bir kısmı hijyenik olmayan gıdalardan kaynaklanıyor. Güvenilir ürün tercih etmek ve soğuk zincirin korunmasına dikkat etmek çocuk sağlığı için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA HİJYEN UYARISI

Masum sanılıyor ama çocukları hastanelik edebiliyor 1

Yaz aylarında çocukların en çok tükettiği dondurma, meyveli buz ve soğuk içeceklerin güvenilir koşullarda üretilip saklanmasının büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Bayrak, “Soğuk yiyecek ve içecekleri tamamen yasaklamıyoruz ancak aşırı tüketimden kaçınılmalı. Özellikle hijyenik olmayan koşullarda hazırlanan ürünler, yaz aylarında sık gördüğümüz bağırsak enfeksiyonlarının en önemli nedenleri arasında yer alıyor” dedi.

SOĞUK ZİNCİR BOZULURSA RİSK ARTIYOR

Özellikle eriyip yeniden dondurulan ürünlerin ciddi sağlık riski oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bayrak, “Dondurulmuş gıdaların çözünüp tekrar dondurulması bakteri yükünü önemli ölçüde artırıyor. Bu nedenle dondurma ve meyveli buz gibi ürünlerin soğuk zincirinin korunması gerekiyor. Yaz aylarında bu tür ürünlere bağlı ishal vakalarında artış görüyoruz. Bazı çocuklarımızı sıvı kaybı nedeniyle hastaneye yatırmak ve damar yoluyla tedavi etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu nedenle ailelerin ürünlerin saklanma koşullarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Masum sanılıyor ama çocukları hastanelik edebiliyor 2

Merdiven altı üretimlerden uzak durulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Bayrak, “Kaynağı belli olmayan ürünlerde hijyen sorunlarının yanı sıra katkı ve koruyucu maddeler de çocuk sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu maddeler mide ve bağırsak sistemi başta olmak üzere karaciğer üzerinde de olumsuz etkilere neden olabiliyor. Aileler özellikle yaz aylarında çocuklarına tükettirecekleri ürünlerin güvenilir markalara ait olmasına, hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanmasına ve uygun koşullarda muhafaza edilmesine özen göstermeli” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
dondurma sağlık
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