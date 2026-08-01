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Gaziantep merkezli dev narkotik operasyonunda 416 şüpheli tutuklandı

Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen ’Narko Kapan Gaziantep Operasyonu’nda yakalanan ve gözaltı işlemleri tamamlanan 450 şüpheliden 416’sı tutuklandı, 34 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.Gaziantep merkezli 14 ilde "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" gerçekleştirildi.

Gaziantep merkezli dev narkotik operasyonunda 416 şüpheli tutuklandı

Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen ’Narko Kapan Gaziantep Operasyonu’nda yakalanan ve gözaltı işlemleri tamamlanan 450 şüpheliden 416’sı tutuklandı, 34 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep merkezli 14 ilde "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" gerçekleştirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan operasyonda hedefteki 548 şüpheliden 450’si yakalandı.

416 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, tamamlanan ifadeleri, yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 416’sı tutuklanırken 34 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

BAKAN GÜRLEK VE VALİ ÇEBER OPERASYONUN ÖNEMİNİ VURGULAMIŞTI

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve şehirlerin güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcıları ile bunların dijital ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtmişti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise operasyon sonucunda daha güvenli Gaziantep ve daha güvenli Türkiye hedefine doğru kararlılıkla yürüdüklerini vurgulamıştı.

Gaziantep merkezli dev narkotik operasyonunda 416 şüpheli tutuklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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