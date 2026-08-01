3 gündür sürüyordu: Çine ve Susurluk'taki yangınlar kontrol altında!

Türkiye her sene olduğu gibi bu yaz da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bazı vatandaşların yasaklara rağmen ormanlık alanlardaki bilinçsiz tavırları yangınlara davetiye çıkarıyor. Muğla, Antalya, İzmir, Balıkesir/Gömeç ve Mersin yangınları dün kontrol altına alınmıştı. Ancak devam eden diğer yangınlara gece boyunca müdahale sürdü.

AYDIN ÇİNE'DEKİ YANGIN 3. GÜNÜNDE

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda 30 Temmuz'da başlayan yangına havadan ve karadan müdahale 3. gününde sürüyor. Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda devam eden yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti. Günün aydınlanmasıyla alanda ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale edildi. Ekipler yangının etkin olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gelen son bilgilere göre Çine'deki yangın kontrol altına alındı.

30 EV TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

SUSURLUK'TA GECE BOYU MÜDAHALE SÜRDÜ

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasının ardından da karadan müdahale aralıksız devam etti. Yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi. Yangına yönelik söndürme çalışmaları gece boyunca karadan yoğun şekilde devam etti. Yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 260 yangından 258'inin kontrol altına alındığını duyurdu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır