İstanbul depremi tsunamiye sebep olur mu? Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı

İstanbul'da olası büyük deprem senaryoları konuşulurken gündeme gelen tsunami tartışmalarına ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan yorum geldi.
Megakenti yıkıma uğratacağı o senaryoların yıkıcı etkisini artıracağı tsunami iddialarını reddeden Bektaş, vatandaşların kalbine sus serpti.
Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul ve Marmara'da olası deprem sonrası tsunami riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, "Büyük İstanbul tsunamisi olabilir mi?" sorusuna "Büyük olasılıkla hayır" yanıtını verdi.
Bektaş, bunun gerekçesini Marmara'daki deprem hareketliliğine bağladı. Marmara'da depremlerin tek seferde gerçekleşecek dev bir kırılma yerine yıllardır parça parça meydana geldiğini belirten Bektaş, 20. ve 21. yüzyılda İstanbul'a batıdan uzanan M5 üzeri depremler ile çevresindeki M6 üzeri depremlerin buna işaret ediyor olabileceğini ifade etti.
Marmara'da tsunami riskinin küçük dalgalarla mümkün olduğuna dikkat çekti.
Bektaş, sosyal medyada milyonlara ulaşan yapay zeka ile üretilmiş İstanbul depremi ve tsunami videolarına da dikkat çekti.
Afet riskini abartmanın da küçümsemenin de yanlış olduğunu belirten Bektaş, deprem riskinin gerçek olduğunu ancak yapay zeka ile oluşturulan dev tsunami ve yıkım senaryolarının bilimsel gerçekleri yansıtmak yerine korkuyu büyüttüğünü söyledi.
YAPAY ZEKA ILE ÜRETİLEN ÎSTANBUL DEPREMİ— Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) July 31, 2026
Ve tsunami videoları milyonlara ulaşıyor.
Oysa afet riskini abartmak da küçümsemek kadar yanlıştır.
Deprem riski gerçektir; ancak yapay zekâ ile üretilmiş dev tsunami ve yıkım senaryoları bilimsel gerçekleri değil, korkuyu büyütüyor.
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