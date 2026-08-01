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İstanbul depremi tsunamiye sebep olur mu? Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı

İstanbul depremi ve olası tsunami riski sık sık gündeme gelirken ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul depremi tsunamiye sebep olur mu? Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı
Cansu Çamcı

İstanbul'da olası büyük deprem senaryoları konuşulurken gündeme gelen tsunami tartışmalarına ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan yorum geldi.

Megakenti yıkıma uğratacağı o senaryoların yıkıcı etkisini artıracağı tsunami iddialarını reddeden Bektaş, vatandaşların kalbine sus serpti.

İstanbul depremi tsunamiye sebep olur mu? Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı 1

İSTANBUL'DA TSUNAMİ TEHLİKESİ BELLİ OLDU

Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul ve Marmara'da olası deprem sonrası tsunami riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, "Büyük İstanbul tsunamisi olabilir mi?" sorusuna "Büyük olasılıkla hayır" yanıtını verdi.

İstanbul depremi tsunamiye sebep olur mu? Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı 2

Bektaş, bunun gerekçesini Marmara'daki deprem hareketliliğine bağladı. Marmara'da depremlerin tek seferde gerçekleşecek dev bir kırılma yerine yıllardır parça parça meydana geldiğini belirten Bektaş, 20. ve 21. yüzyılda İstanbul'a batıdan uzanan M5 üzeri depremler ile çevresindeki M6 üzeri depremlerin buna işaret ediyor olabileceğini ifade etti.

Marmara'da tsunami riskinin küçük dalgalarla mümkün olduğuna dikkat çekti.

İstanbul depremi tsunamiye sebep olur mu? Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı 3

YAPAY ZEKA VİDEOLARI KORKUYU BÜYÜTÜYOR

Bektaş, sosyal medyada milyonlara ulaşan yapay zeka ile üretilmiş İstanbul depremi ve tsunami videolarına da dikkat çekti.

Afet riskini abartmanın da küçümsemenin de yanlış olduğunu belirten Bektaş, deprem riskinin gerçek olduğunu ancak yapay zeka ile oluşturulan dev tsunami ve yıkım senaryolarının bilimsel gerçekleri yansıtmak yerine korkuyu büyüttüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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