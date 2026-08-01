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Ekipler gözlerine inanamadı! Tam 28 ton çöp biriktirmiş: 3 kamyon ancak taşıyabildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde belediye ekipleri bir apartmandan yayılan kötü koku şikayetleri üzerine harekete geçti. Balkan Mahallesi'nde yapılan incelemeler sonucu bir evden 28 ton çöp çıkarıldı.

Ekipler gözlerine inanamadı! Tam 28 ton çöp biriktirmiş: 3 kamyon ancak taşıyabildi

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Balkan Mahallesi Turan Haznedaroğlu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinden gelen şikâyetleri değerlendirerek, çöp eve dönüştürülen adresi temizledi.

Ekipler gözlerine inanamadı! Tam 28 ton çöp biriktirmiş: 3 kamyon ancak taşıyabildi 1

KOKU VE HİJYEN ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Apartman sakinlerinin koku ve hijyen sorunları nedeniyle yaptığı bildirimlerin ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adreste inceleme yaptı. Dairenin çöp ev hale geldiğinin tespit edilmesinin ardından yasal süreç başlatıldı.

Ekipler gözlerine inanamadı! Tam 28 ton çöp biriktirmiş: 3 kamyon ancak taşıyabildi 2

28 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Savcılıktan gerekli iznin alınmasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi ekipleri, emniyet ve zabıta ekipleri eşliğinde adrese müdahale etti.

Ekipler gözlerine inanamadı! Tam 28 ton çöp biriktirmiş: 3 kamyon ancak taşıyabildi 3

Çalışmaların sonucunda evden toplam 28 ton atık çıkarıldı. Toplanan çöpler 3 kamyona yüklenerek Hamitler Kent Çöplüğü’ne taşındı.

Ekipler gözlerine inanamadı! Tam 28 ton çöp biriktirmiş: 3 kamyon ancak taşıyabildi 4

Tahliye işleminin tamamlanmasıyla birlikte evde dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yapıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp
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