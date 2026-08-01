Ekipler gözlerine inanamadı! Tam 28 ton çöp biriktirmiş: 3 kamyon ancak taşıyabildi

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Balkan Mahallesi Turan Haznedaroğlu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinden gelen şikâyetleri değerlendirerek, çöp eve dönüştürülen adresi temizledi.

KOKU VE HİJYEN ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Apartman sakinlerinin koku ve hijyen sorunları nedeniyle yaptığı bildirimlerin ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adreste inceleme yaptı. Dairenin çöp ev hale geldiğinin tespit edilmesinin ardından yasal süreç başlatıldı.

28 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Savcılıktan gerekli iznin alınmasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi ekipleri, emniyet ve zabıta ekipleri eşliğinde adrese müdahale etti.

Çalışmaların sonucunda evden toplam 28 ton atık çıkarıldı. Toplanan çöpler 3 kamyona yüklenerek Hamitler Kent Çöplüğü’ne taşındı.

Tahliye işleminin tamamlanmasıyla birlikte evde dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır