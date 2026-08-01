Cem Küçük tutuklandı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşinden dikkat çeken paylaşımlar geldi: "Sıra size de gelecek"

Rasim Ozan Kütahyalı ve Cem Küçük tutuklandı. Kütahyalı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanırken, Küçük de dezenformasyon suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın ardından Cem Küçük’ün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesi tartışılırken, Pınar Kütahyalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sıra size de gelecek” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Bu paylaşımlar medyadaki tartışmaları yeniden yükseltirken Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medyada dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. Cem Küçük, 'gizli tanık'ın verdiği ifadelerin ardından tutuklanmıştı.

Sosyal medyada Rasim Ozan Kütahyalı’nın “cezaevinde itirafçı olduğu” iddiaları gündeme gelirken, eşinden peş peşe bu paylaşımların gelmesi dikkat çekti.

Kütahyalı’nın 18 Mayıs’ta tutuklanmasının ardından belirli aralıklarla sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan eşi Pınar Kütahyalı, dün dikkat çeken mesajlar yayımladı.

İDDİALARIN ARDINDAN GELEN PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

“Sıra size de gelecek” diyen Pınar Kütahyalı’nın paylaşımları şöyle:

"Neymiş… İlahi adalet herkese işliyormuş…

Herkes demek ki; kapısının önündeki pisliklere bakacakmış.

Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa…

Sıra size de gelecek…

Sabahlara kadar yapılan yayınlar nerede?

Herboloklar kendi pislikleriniz çıkmasın diye hedef göstermeleriniz nerede?

Korku havası seziyorum:) Konuşsanıza gerçi konuşacağınız kişi çok izlenmeye değer biri değil reyting yapamazsınız!!!

Aynaya bakında sonra adımızı ağzınıza alın!"