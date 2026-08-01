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Dünya Sağlık Örgütü: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını kontrolden çıkıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgının artık kontrolden çıktığını ve endişe verici boyutlara ulaştığının duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti sağlık yetkilileri tarafından yayımlanan durum raporuna göre, ülkede teyit edilen Ebola salgınında vaka sayısı 3 bin 532'ye yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını kontrolden çıkıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan Ebola salgını alarm seviyesine yükseldi. Yaşanan durumla ilgili açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının kontrolden çıktığını bildirdi.

Kongo'da 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında bugüne kadar 1556 kişinin yaşamını yitirdiği, 626 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi. Kongolu yetkilerin hazırladığı raporda, halihazırda 807 kişinin izolasyon altında tutulduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü: Demokratik Kongo Cumhuriyeti ndeki Ebola salgını kontrolden çıkıyor 1

AFRİKA ÜLKESİ'NDE EBOLA SALGINI KRİZİ: DSÖ UYARDI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü: Demokratik Kongo Cumhuriyeti ndeki Ebola salgını kontrolden çıkıyor 2

ONAYLANMIŞ TEDAVİ YA DA AŞI BULUNMUYOR

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

EBOLA, AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.
KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü: Demokratik Kongo Cumhuriyeti ndeki Ebola salgını kontrolden çıkıyor 3

3 YILDA 11 BİNDEN FAZLASI ÖLMÜŞTÜ

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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