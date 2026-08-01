Gümüşhane'de baraj gölüne düşen araçta 1 kişi öldü, arama çalışmaları sürüyor

Olay, Sapmaz köyü sınırları içerisinde bulunan Yaşmaklı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj gölüne bir aracın düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL BARAJ GÖLÜNE DÜŞTÜ

Bölgede çalışma başlatan ekipler, su yüzeyinde Yusuf Korkmaz'ın (59) cansız bedenine ulaştı. Korkmaz'ın cenazesi botlarla kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ: ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ekipler, baraj gölüne düştüğü değerlendirilen aracın yerinin tespit edilmesi ve araç içerisinde bulunması muhtemel diğer kişilere ulaşılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır