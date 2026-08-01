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Gümüşhane'de baraj gölüne düşen araçta 1 kişi öldü, arama çalışmaları sürüyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde baraj gölüne düşen araçta bulunan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, araçta başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmaları sürüyor.

Gümüşhane'de baraj gölüne düşen araçta 1 kişi öldü, arama çalışmaları sürüyor

Olay, Sapmaz köyü sınırları içerisinde bulunan Yaşmaklı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj gölüne bir aracın düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane de baraj gölüne düşen araçta 1 kişi öldü, arama çalışmaları sürüyor 1

OTOMOBİL BARAJ GÖLÜNE DÜŞTÜ

Bölgede çalışma başlatan ekipler, su yüzeyinde Yusuf Korkmaz'ın (59) cansız bedenine ulaştı. Korkmaz'ın cenazesi botlarla kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gümüşhane de baraj gölüne düşen araçta 1 kişi öldü, arama çalışmaları sürüyor 2

SÜRÜCÜ ÖLDÜ: ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ekipler, baraj gölüne düştüğü değerlendirilen aracın yerinin tespit edilmesi ve araç içerisinde bulunması muhtemel diğer kişilere ulaşılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane de baraj gölüne düşen araçta 1 kişi öldü, arama çalışmaları sürüyor 3

Gümüşhane de baraj gölüne düşen araçta 1 kişi öldü, arama çalışmaları sürüyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane baraj gölü kaza
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