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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu! 5 kişi yakalandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu! 5 kişi yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

5 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 160 bin dolu makaron, 3 milyon boş makaron, 1 ton kıyılmış tütün, 7 sigara sarma makinesi, 4 kompresör ve 1 hava nemlendirme cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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