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Otomobille çarpışan motosiklet iki araç arasında sıkıştı: 1 yaralı

Bursa’da otomobil ile çarpışan motosiklet, park halindeki kamyonet ile otomobil arasında sıkıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobille çarpışan motosiklet iki araç arasında sıkıştı: 1 yaralı

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Uzun Cadde ile Kırkpınar Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağrı A. iradesindeki 16 APF 19 plakalı otomobil Uzun Cadde üzerinde seyir halindeyken, Çağrı K. (18) yönetimindeki 16 BFG 612 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Otomobille çarpışan motosiklet iki araç arasında sıkıştı: 1 yaralı 1

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, park halinde bulunan 16 APZ 427 plakalı kamyonet ile kendisine çarpan araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobille çarpışan motosiklet iki araç arasında sıkıştı: 1 yaralı 2

AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Çağrı K. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa motosiklet kazası
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