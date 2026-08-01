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Bakan Uraloğlu: "İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek, yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını, taksi sürelerinin azalacağını ve dörtlü pist işletmeciliği hedefine önemli katkı sağlanacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu: "İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik"
Recep Demircan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak 4. ana pistte çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu: "İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik" 1

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, havalimanının mevcutta kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pist ile hizmet verdiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanmasını, pistimizin ise teknik testlerin tamamlanmasının ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu: "İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik" 2

TAKSİ SÜRELERİ AZALACAK

Yeni pistin operasyonel katkılarına değinen Uraloğlu, "Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek." dedi.

Bakan Uraloğlu: "İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik" 3

“DÖRTLÜ PİST İŞLETMECİLİĞİ HEDEFİMİZE GÜÇ KATACAK"

Yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını, aynı zamanda gelecekte uygulanacak dörtlü bağımsız pist operasyonları açısından da kritik bir altyapı oluşturacağını belirten Uraloğlu, "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgâr koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
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