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Tokat'ta apartman dairesinde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi

Tokat'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çıkan yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta apartman dairesinde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Devegörmez Mahallesi Hacı Mehmetbey Caddesi'nde bulunan Emine Hanım Apartmanı'nın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Tokat ta apartman dairesinde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi 1

TOKAT'TA KORKUTAN YANGIN

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Tokat ta apartman dairesinde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi 2

Yangın sırasında apartmanda bulunan 4 kişi yoğun dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çıkan yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat ta apartman dairesinde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi 3

Tokat ta apartman dairesinde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tokat
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