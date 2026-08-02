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Yer: Hatay! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, iddiaya göre açık hava düğün salonundan atılan havai fişekler çalılık ve zeytin bahçesinde yangına neden oldu. Yangın sırasında bazı davetlilerin alevleri fark etmeyerek eğlenmeye devam ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yer: Hatay! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

Reyhanlı ilçesi Yenişehir Gölü'ndeki bir açık hava düğün salonunundan atıldığı öne sürülen havai fişekler, salonun bitişiğindeki çalılık ve zeytin bahçesinde yangına neden oldu.

Yer: Hatay! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada 1

ONLAR EĞLENDİ ARKADA ALEVLER YÜKSELDİ

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yer: Hatay! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada 2

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yer: Hatay! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada 3

Yer: Hatay! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada 4

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, düğün salonunun hemen yanında çıkan yangını fark etmeyen bazı davetlilerin eğlenmeye devam ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay düğün
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