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Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk da aracın kaputuna düştü. Kaputtaki çocuğu indirip yeniden otomobiline binen sürücünün, yaralıların üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada

Kaza, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada 1

MERSİN'DE AKILALMAZ OLAY! KAZA YAPTI, YAYALARI EZEREK KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü. Otomobil sürücüsü, panik halde aracından inerek kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçti. Otomobil sürücüsü, daha sonra yaralı halde yerde yatan iki kişinin üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtı.

Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada 2

SON ANDA KURTULDU

Otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bir kişi ise ezilmekten son anda kurtuldu. Bu anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada 3

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak harekete geçerken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin kaza
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