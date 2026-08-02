Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada

Kaza, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

MERSİN'DE AKILALMAZ OLAY! KAZA YAPTI, YAYALARI EZEREK KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü. Otomobil sürücüsü, panik halde aracından inerek kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçti. Otomobil sürücüsü, daha sonra yaralı halde yerde yatan iki kişinin üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtı.

SON ANDA KURTULDU

Otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bir kişi ise ezilmekten son anda kurtuldu. Bu anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak harekete geçerken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır