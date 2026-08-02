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Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları Kastamonu'da buluştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını buluşturdu. Festival coşkusunun yarın akşam saatlerine kadar gerçekleştirilecek etkinliklele devam edeceği belirtildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları Kastamonu'da buluştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tosya Motosiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tosya Motofest, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce motosiklet tutkunununun katılımıyla başladı.

Türkiye nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları Kastamonu da buluştu 1

MOTOSİKLET TUTKUNLARIN BULUŞMA NOKTASI KASTAMONU OLDU

Üçoluklar Mesire Alanında Quick Sigorta ve Tosya Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilen festival, farklı şehirlerden gelen motosiklet tutkunları ve vatandaşları buluşturdu. Çadır ve karavanlarıyla festival alanına yerleşen motosiklet tutkunları ve ilçede yaşayan vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Türkiye nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları Kastamonu da buluştu 2

DJ PERFORMANSI, DAVUL VE ZURNA

Festival kapsamında düzenlenen konserde sahne alan Kanun Azap ve Ahmet Özhan Güven, vatandaşlara rap ziyafeti sundu. Konserin ardından vatandaşlar, gerçekleştirilen DJ performansı ve davul, zurna eşliğinde eğlendi.

Türkiye nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları Kastamonu da buluştu 3

Festival coşkusunun yarın akşam saatlerine kadar gerçekleştirilecek etkinliklele devam edeceği belirtildi.

Türkiye nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları Kastamonu da buluştu 4

Türkiye nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları Kastamonu da buluştu 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu motosiklet festival
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