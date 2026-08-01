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15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! Galeriye kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü, 3 yaralı

Eyüpsultan'da plakasız motosikletle oto galerisine gelen 15 yaşındaki U.M.T.'nin silahlı saldırısında 29 yaşındaki Ensar Sever hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan çocuk şüpheli kısa sürede yakalanırken, saldırıda kullanılan ruhsatsız silah da ele geçirildi.

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! Galeriye kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü, 3 yaralı

Eyüpsultan’da plakasız motosikletle bir oto galerinin önüne gelen U.M.T. (15), silahla iş yerine ateş açtı. Saldırıda Ensar Sever (29) hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sever, otopsi işlemlerinin ardından Güzeltepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, saat 21.55 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosikletle bir oto galerinin önüne gelen U.M.T., silahla iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Ensar Sever, Enes S. (34), Onur G. (30), Onur H. (27) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ensar Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! Galeriye kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü, 3 yaralı 1

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan U.M.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelinin olayda kullandığı belirlenen ruhsatsız silah ele geçirildi. U.M.T.'nin 'kasten yaralama' ve 'Yağma' suçlarından 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! Galeriye kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü, 3 yaralı 2

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Ensar Sever, Eyüpsultan Güzeltepe Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Sever'in Eyüpspor Kulübü'nün eski başkanı Şevket Sever'in yeğeni olduğu öğrenildi.

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! Galeriye kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü, 3 yaralı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan silahlı saldırı galeri
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