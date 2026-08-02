HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gülistan Doku davasında 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı: Aralarında dönemin asayiş şube müdürü de var

Gülistan Doku soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen eski Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gülistan Doku davasında 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı: Aralarında dönemin asayiş şube müdürü de var

Gülistan Doku davasının dördüncü dalga operasyonunda, haklarında adli işlem yapılan 19 şüpheliyle ilgili süreç tamamlandı. Son tutuklamayla birlikte davada toplam tutuklu sayısı 28'ye çıktı.

Gülistan Doku davasında 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı: Aralarında dönemin asayiş şube müdürü de var 1

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Halen Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve Gülistan Doku ile ilgili olayların meydana geldiği yıllarda Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan Ertuğrul Aslan, Erzurum Adliyesi'ndeki adli işlemleri sonunda nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Gülistan Doku davasında 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı: Aralarında dönemin asayiş şube müdürü de var 2

ŞUBE MÜDÜRÜ DAHİL 13 TUTUKLAMA

Gerçekleştirilen operasyonda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

29 Temmuz 2026 günü itibariyle gruplar halinde Erzurum Adliyesi'ne getirilen şüpheliler hakkındaki adli işlemlerle sonunda; 19 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 şahısta savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat'ta yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendiTokat'ta yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi
Ordu'da ev yangınında tüp patladı: 5 yaralıOrdu'da ev yangınında tüp patladı: 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Tunceli Gülistan Doku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! 1 kişi öldü, 3 yaralı

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! 1 kişi öldü, 3 yaralı

Süper Lig devi Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere!

Süper Lig devi Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere!

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.