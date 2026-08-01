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Osmaniye’de otomobil uçuruma savruldu: 1 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Osmaniye’de otomobil uçuruma savruldu: 1 yaralı

Kaza, Kadirli ilçesine bağlı Tahta Köyü Dokuz Ağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma savruldu.

Osmaniye’de otomobil uçuruma savruldu: 1 yaralı 1

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de otomobil uçuruma savruldu: 1 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kaza
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