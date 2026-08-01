Kütahya’da tarihi Ok Meydanı’nda 490 sporcu şampiyonluk için ok atıyor

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın ilk günü Kütahya Ok Meydanı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen minik ve yıldız sporcular, Türkiye şampiyonluğu için mücadele ederken, sporcuların yanı sıra antrenörler ve beraberlerindeki misafirler de Kütahya’da ağırlandı.

KÜTAHYA’DA TARİHİ OK MEYDANI’NDA ETKİNLİK

Kütahya Ok Meydanı, geçmişte ok talimleri için kullanılan tarihi alanlardan biri olarak bilinirken, günümüzde geleneksel Türk okçuluğu organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Şampiyonanın tarihi meydanda düzenlenmesiyle geçmişin okçuluk geleneği genç sporcularla buluştu.

81 İLDEN SPORCU KATILDI

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı ve Tesislerden Sorumlu Kurul Başkanı Selim Erduğan, Kütahya’da bir Türkiye Şampiyonası’nda daha bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün yine Kütahya’mızda bir Türkiye Şampiyonası’nda beraberiz. Miniklerimiz ve yıldızlarımız yarışıyorlar. Altı bölgemizden elemeleri geçerek Türkiye’mizin seksen bir ilinden gelen sporcularımız var. Yaklaşık bu iki gün içinde dört yüz doksan sporcumuz yarışacak" dedi.

Şampiyonaya sporcuların yanı sıra antrenör ve misafirlerin de katıldığını belirten Erduğan, "Tabii bunların yanı sıra antrenörlerimiz, gelen misafirlerimizle beraber bu sayı herhalde bir iki katına yakın bir sayı bulmuş olacak. Onları iki gün boyunca ilimizde hem misafir edeceğiz hem güzel bir kuruluşun ve kurtuluşun şehrinde tarihi ok meydanımızda yarışmalarında her şeyle misafir edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek şampiyonanın ilk günü tamamlanırken, müsabakalar yarın Kütahya Ok Meydanı’nda devam edecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır