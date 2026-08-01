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Ümit Dikbayır AK Parti'ye katılıyor! Sosyal medyadan duyurdu: "Daha önce çağırmışlardı, bekledim'

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın son günlerde AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti. Telefonlara çıkmadığı öne sürülen Dikbayır ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dikbayır'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağı açıklandı.

Ümit Dikbayır AK Parti'ye katılıyor! Sosyal medyadan duyurdu: "Daha önce çağırmışlardı, bekledim'
Recep Demircan

Muhalefet partilerinden bazı belediye ve milletvekillerininin AK Parti'ye geçmesi sonrası kulislerde Ümit Dikbayır'ın da AK Parti'ye geçeceği gündem olmuştu. Dikbayır'ın telefonlara çıkmadığı öne sürülmüştü.

Ümit Dikbayır AK Parti ye katılıyor! Sosyal medyadan duyurdu: "Daha önce çağırmışlardı, bekledim 1

"DAHA ÖNCE ÇAĞIRMIŞLARDI, BEKLEDİM"

Gazeteci Serap Belovacıklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ümit Dikbayır ile konuştum ve '14 Ağustos’ta AKP’ye geçecek' iddialarını doğruladı. 'Daha önce çağırmışlardı, bekledim' dedi." ifadelerini kullandı.

Ümit Dikbayır AK Parti ye katılıyor! Sosyal medyadan duyurdu: "Daha önce çağırmışlardı, bekledim 2

23 HAZİRAN'DA CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Daha önce İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen Dikbayır, 23 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Dikbayır ak parti
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