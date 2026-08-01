Ümit Dikbayır AK Parti'ye katılıyor! Sosyal medyadan duyurdu: "Daha önce çağırmışlardı, bekledim'

Muhalefet partilerinden bazı belediye ve milletvekillerininin AK Parti'ye geçmesi sonrası kulislerde Ümit Dikbayır'ın da AK Parti'ye geçeceği gündem olmuştu. Dikbayır'ın telefonlara çıkmadığı öne sürülmüştü.

"DAHA ÖNCE ÇAĞIRMIŞLARDI, BEKLEDİM"

Gazeteci Serap Belovacıklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ümit Dikbayır ile konuştum ve '14 Ağustos’ta AKP’ye geçecek' iddialarını doğruladı. 'Daha önce çağırmışlardı, bekledim' dedi." ifadelerini kullandı.

23 HAZİRAN'DA CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Daha önce İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen Dikbayır, 23 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmişti.