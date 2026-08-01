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Eren Ali Bingöl AK Parti'ye katılmıştı! Özgür Özel'den çarpıcı iddia: "Hem Tuzla'yı, hem devleti kandırmışlar"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmasıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Önceki Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın bir yeşil alanı onlarca binaya mükerrer yazdığını ifade eden Özel, "Her birinden alacakları yerine tek bir yeşil alanı bütün Tuzla’ya saydırıp Tuzla’yı kandırmışlar, devleti kandırmışlar." dedi.

Eren Ali Bingöl AK Parti'ye katılmıştı! Özgür Özel'den çarpıcı iddia: "Hem Tuzla'yı, hem devleti kandırmışlar"
Recep Demircan

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da ilk mitingini yaptı. Özel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Eren Ali Bingöl AK Parti ye katılmıştı! Özgür Özel den çarpıcı iddia: "Hem Tuzla yı, hem devleti kandırmışlar" 1

Özel şunları ifade etti:

"TUZLA VE DEVLETİ KANDIRMIŞLAR"

"Burada bir yeşil alan, bunu kamuya bırakırsın; karşılığında bir başka yerinde üç-dört kat fazla alırsın. Hak yerini bulmuş, buradaki katın karşılığı, buradaki arsan yeşil alan olmuştur. Ama bunu bir önceki Tuzla Belediye Başkanı Şadi şöyle yapmış; sistemin boşluğunu bulmuşlar, bir yeşil alanı onlarca binaya mükerrer yazmışlar. Her birinden alacakları yerine tek bir yeşil alanı bütün Tuzla’ya saydırıp Tuzla’yı kandırmışlar, devleti kandırmışlar.

İlk birkaç aydan sonra belediye bizdeyken bu iş ortaya çıkmış. Eren Ali Bingöl bunu görünce, İBB bunu fark edince buna karşı Ekrem Başkan, sonra başkanvekilimiz teftiş kurulunu harekete geçirince; teftiş kurulu dedi ki: 'Bunu yapanlara işlem yapılsın, bütün suçlular hesap versin, bu kötülük Tuzla’ya yapılamaz.

Eren Ali Bingöl AK Parti ye katılmıştı! Özgür Özel den çarpıcı iddia: "Hem Tuzla yı, hem devleti kandırmışlar" 2

"HAK YERİNİ BULSUN SUÇLU ŞADİ DE CEZASINI ÇEKSİN"

Biz de dedik ki: 'Pisliği yapan geçen dönem Şadi geziyor, bir an önce buna ne yapacaksanız yapın.' Ayrıca devlet olarak Tuzla’ya toplam bu kadar yeşil alanı bağışlayın, bunu siz aktarın; çünkü sizin belediye başkanınız yaptı ve göz yumdunuz. Bunun ilgililere bölünsün, haksız gelir elde eden müteahhitler parasını ödesin, Tuzla yeşil alanına, devlet para kaybından kurtulsun, hak yerini bulsun, suçlu Şadi de cezasını çeksin.

Eren Ali Bingöl AK Parti ye katılmıştı! Özgür Özel den çarpıcı iddia: "Hem Tuzla yı, hem devleti kandırmışlar" 3

"ŞADİ DE DURSUN, EREN ALİ BİNGÖL DE DURSUN"

AK Parti bunu yapmak yerine; Şadi de dursun, Eren Ali Bingöl de AK Parti’ye katılsın, işin üstü örtülsün, bu iş bana yarasın dedi. Tuzla rezaletinde Şadi de, Eren de, bürokratların hepsi de, eninde sonunda hesabını verecek!"

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla Özgür Özel ak parti Yeni Parti
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