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Bakan Yumaklı: "Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Çine ilçesinde üç gündür devam eden orman yangınını tamamen kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Bakan Yumaklı: "Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor"

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nde 30 Temmuz'da başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları üçüncü gününde de havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalarda 78 saat geride kalırken, bölgede görev yapan ekiplerin de alevlerle mücadelesi sürüyor.

Bakan Yumaklı: "Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor" 1

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle zaman zaman parlamalar yaşanırken, engebeli arazi yapısı nedeniyle alevlerle mücadele gün boyu büyük oranda hava araçları ile gerçekleştirildi. Yangın bölgesinde yüzlerce dekar alan kül olurken, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.

"YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Yangınla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise "30 Temmuz'dan bu yana mücadele ettiğimiz Aydın Çine yangınını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor dedi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, "Yeşil Vatan hepimizin" diyerek açık alanda ateş yakılmaması, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması ve en küçük duman ya da alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Aydın İbrahim Yumaklı
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