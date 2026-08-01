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Otomobil dereye uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'de dereye uçan otomobili fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler aracı dereden çıkarırken, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil dereye uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Çevrim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Bahadır Derbent'in (52) kontrolünden çıkan 34 TF 5914 plakalı otomobil, dereye uçarak ters döndü.

Otomobil dereye uçtu: Sürücü hayatını kaybetti 1

KOCAELİ'DEKİ KAZADA OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Yoldan geçen vatandaşların derede aracı görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polisler bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri de otomobili dereden çıkarmak için çalışma başlattı.

Otomobil dereye uçtu: Sürücü hayatını kaybetti 2

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Aracın dereden çıkarılmasıyla otomobilde bulunan sürücünün hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe kaza
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