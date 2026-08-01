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Yeni Parti Genel Başkanı Özel'den AK Parti'ye geçen 3 belediye başkanıyla ilgili ilk yorum

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan CHP'li Çekmeköy, Tuzla ve Şile belediye başkanlarıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Özel, yöneltilen soruyu, "Buranın konusu değil, onları geride bıraktık" sözleriyle yanıtladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel'den AK Parti'ye geçen 3 belediye başkanıyla ilgili ilk yorum
Mustafa Fidan

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende CHP'nin 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AK Parti rozetlerini Erdoğan taktı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel den AK Parti ye geçen 3 belediye başkanıyla ilgili ilk yorum 1

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN 3 İSİMLE İLGİLİ İLK YORUM

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'den ayrılan ve Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, yaşanan belediye başkanlarının geçişleriyle ilgili açıklamada bulundu. Özgür Özel, konunun Yeni Parti'nin konusu olmadığını belirtti.

Özel, "Buranın konusu değil, onları geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel den AK Parti ye geçen 3 belediye başkanıyla ilgili ilk yorum 2

"ONLAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Özel, şunları söyledi;

"19 Mart darbesinin 500'ncü günü. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. Aynı gün Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı ve 500 gündür cezaevindeler. 500. günde Yeni Parti Genel Başkanı olarak daha önce defalarca önceki partimizde yaptığımız gibi arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz.

Tüm tutsak arkadaşları buradan selamlıyoruz. Onlar için mücadele ediyoruz.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel den AK Parti ye geçen 3 belediye başkanıyla ilgili ilk yorum 3

"MİLLETİN YARINLARINA SAHİP ÇIKIŞINI HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Milletin verdiği bu destek ne şahsıma ne partime bu destek milletin bir an önce bu iktidarın değişip yeniden demokrasinin ve çağdaş ülkenin hayata geçmesine yönelik destektir. Milletin yarınlarına sahip çıkışını hep birlikte yaşıyoruz"

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Özgür Özel CHP ak parti Yeni Parti
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