Yeni Parti Genel Başkanı Özel'den AK Parti'ye geçen 3 belediye başkanıyla ilgili ilk yorum

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende CHP'nin 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AK Parti rozetlerini Erdoğan taktı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN 3 İSİMLE İLGİLİ İLK YORUM

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'den ayrılan ve Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, yaşanan belediye başkanlarının geçişleriyle ilgili açıklamada bulundu. Özgür Özel, konunun Yeni Parti'nin konusu olmadığını belirtti.

Özel, "Buranın konusu değil, onları geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

"ONLAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Özel, şunları söyledi;

"19 Mart darbesinin 500'ncü günü. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. Aynı gün Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı ve 500 gündür cezaevindeler. 500. günde Yeni Parti Genel Başkanı olarak daha önce defalarca önceki partimizde yaptığımız gibi arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz.

Tüm tutsak arkadaşları buradan selamlıyoruz. Onlar için mücadele ediyoruz.

"MİLLETİN YARINLARINA SAHİP ÇIKIŞINI HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Milletin verdiği bu destek ne şahsıma ne partime bu destek milletin bir an önce bu iktidarın değişip yeniden demokrasinin ve çağdaş ülkenin hayata geçmesine yönelik destektir. Milletin yarınlarına sahip çıkışını hep birlikte yaşıyoruz"