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Şanlıurfa'da altın sevkiyatına gasp operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da altın sevkiyatı yapan araca yönelik gerçekleştirilen silahlı gasp olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da altın sevkiyatına gasp operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Mustafa Fidan

29 Temmuz 2026 günü saat 21.00 sıralarında Haliliye ilçesi Kösecik Mahallesi mevkisindeki D-400 Karayolu'nda meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler havaya ateş ederek altın sevkiyatı yapan aracı durdurdu. Şüpheliler, araçta bulunan altın ve paraları gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa da altın sevkiyatına gasp operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı 1

ŞANLIURFA'DA ALTIN SEVKİYATINA GASP OPERASYONU

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, Akıncı TİHA destekli operasyon, güvenlik kamerası incelemeleri, teknik analizler ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şanlıurfa da altın sevkiyatına gasp operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı 2

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli Dinç, Emrah Gökdemir, Ercan Songur, Mehmet Özkızıl, Alaaddin Öngörü, Ümit Abak, Mehmet Şerif Özkızıl ve Mehmet Şirin Sakin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

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