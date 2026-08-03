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Kütahya'da Rahvan At Yarışları nefes kesti: 43 ilden 130'un üzerinde at şampiyonluk için koştu

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Rahvan Atlar Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Koşuları, Kütahya'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 43 ilden gelen 130'un üzerinde rahvan at, farklı kategorilerde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kütahya'da Rahvan At Yarışları nefes kesti: 43 ilden 130'un üzerinde at şampiyonluk için koştu

Geleneksel Türk atlı sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyon, Kütahya'da atçılık camiasını bir araya getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların ve at sahiplerinin katıldığı yarışlar, gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.
Şampiyona kapsamında baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay ile ithal A ve ithal B kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara toplam 400 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Kütahya da Rahvan At Yarışları nefes kesti: 43 ilden 130 un üzerinde at şampiyonluk için koştu 1

KÜTAHYA'DA RAHVAN AT YARIŞLARI

Yarışları çok sayıda vatandaş da takip ederken, tribünlerde oluşan yoğun ilgi organizasyona renk kattı. Yarışların ardından açıklamalarda bulunan Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, organizasyonun sorunsuz tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kütahya da Rahvan At Yarışları nefes kesti: 43 ilden 130 un üzerinde at şampiyonluk için koştu 2

43 İLDEN 130'UN ÜZERİNDE AT ŞAMPİYONLUK İÇİN KOŞTU

Türkiye'nin farklı illerinden yoğun katılım olduğunu belirten Babanoğlu, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Rahvan At Yarışları'nda 43 ilimizden gelen 130'un üzerinde atımız mücadele etti. Yarışlara katılım oldukça yüksekti. Gün boyunca büyük heyecan yaşandı. Allah'a şükür herhangi bir kaza ya da olumsuzluk yaşanmadan organizasyonumuzu tamamladık ve dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ettik" dedi.

Kütahya da Rahvan At Yarışları nefes kesti: 43 ilden 130 un üzerinde at şampiyonluk için koştu 3

Organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan kurum ve yöneticilere teşekkür eden Babanoğlu, başta Kütahya Valiliği olmak üzere emeği geçen herkese minnettar olduklarını ifade etti.

Kütahya da Rahvan At Yarışları nefes kesti: 43 ilden 130 un üzerinde at şampiyonluk için koştu 4

Babanoğlu, "Bu organizasyonda bizlere destek veren Sayın Valimize, Belediye Başkanlarımıza ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışlarımızı yalnız bırakmayan Kütahyalı hemşehrilerimize de ayrı bir teşekkür borçluyuz. Her yıl düzenlediğimiz yarışlarda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir ilgi gördük. Halkımızın desteği bize güç veriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya at yarışı
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