ABD Başkanı Trump: "İran ile müzakere başlıyor, Hürmüz konusunda anlaşma var"

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma var. Nükleer silahların temizlenmesi konusunda bir anlaşma olacak" dedi.

TRUMP'TAN "İRAN'LA HÜRMÜZ ANLAŞMASI VAR" MESAJI

ABD'nin İran'a yönelik düzenleyeceği son saldırının ABD Başkanı Trump'ın emriyle ertelendiği duyurulmuştur. ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamada İran ile anlaşma mesajı verdi.

"NÜKLEER SİLAHLARIN TEMİZLENMESİYLE İLGİLİ DE ANLAŞMA OLACAK"

ABD-İran geriliminin en önemli konu başlıklarından olan Hürmüz Boğazı ve nükleer silahlar konsuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma var. Nükleer silahların temizlenmesi kounusunda bir anlaşma olacak" ifadelerini kullandı.