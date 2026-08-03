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Pasaportlarda yeni dönem: Mühür devri kapandı

İçişleri Bakanlığı yeşil ve gri pasaport başvurularında yeniliğe gitti. Buna göre ıslak imza ile mühür zorunluluğu kaldırıldı ve dijital sisteme geçildi. Elektronik talep formu uygulamasıyla evraklar anlık doğrulanacak, eksik belge kaynaklı gecikmeler azalacak ve başvuru süreci geçmiş döneme göre daha hızlı olacak.

Pasaportlarda yeni dönem: Mühür devri kapandı
Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında geleneksel mühür ve ıslak imza zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırarak dijital sisteme geçiş yaptı. Elektronik talep formu uygulaması ile evrak doğrulama işlemleri anlık olarak yapılacak ve işlemler saniyeler içinde tamamlanacak.

Pasaportlarda yeni dönem: Mühür devri kapandı 1

BELGELER DOĞRUDAN MERKEZİ NÜFUS İDARESİ SİSTEMİNE GÖNDERİLİYOR

Geçmiş dönemde pasaport hakkı elde eden personelin talep formları, kendi kurumları tarafından basılı evrak olarak hazırlanmak zorundaydı. Yeni düzenleme ile bu durum tamamen değişti. Hak sahibi personelin, kurumu tarafından hazırlanan belgeleri, elektronik imza ve dijital onay ile doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) gönderiliyor.

EKSİK VEYA HATALI EVRAK KAYNAKLI GECİKMELER ORTADAN KALKTI

Yeni sistemde nüfus müdürlüklerine giden formların sistem üzerinden eş zamanlı doğrulanabilmesi sağlandı. Geçmişte sıkça karşılaşılan eksik veya hatalı evrak kaynaklı gecikmeler ortadan kalktı. İşlemlerin elektronik ortama taşınmasıyla vatandaşların gişelerde bekleme süresi de minimum seviyeye indirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı pasaport
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