HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir’deki mitingde yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükçekmece E-5’te trafiği kilitleyen kazaBüyükçekmece E-5’te trafiği kilitleyen kaza
Su kanalına uçan otomobilin sürücüsü sağ olarak kurtarıldıSu kanalına uçan otomobilin sürücüsü sağ olarak kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
TİP Türkiye İşçi Partisi soruşturma Sera Kadıgil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri... Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri... Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.