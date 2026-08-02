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Çanakkale'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan son açıklamada yangının enerjisinin düşürüldüğünün bilgisi verildi.

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Çanakkale de orman yangını! Ekipler seferber oldu 1

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangını kontrol altına alabilmek için bölgedeki ekip sayısı arttırıldı. Yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 21 arazöz, 4 iş makinesi, 172 personel ile müdahale ediliyor.

VALİ TORAMAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Bayramiç'teki orman yangınını söndürme çalışmalarını Yangın Yönetim Merkezi’nden takip ederek, sahadaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale de orman yangını! Ekipler seferber oldu 2

OGM: "YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK"

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayramiç’te orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

VALİLİK: "YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOK"

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale ogm
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