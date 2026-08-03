HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İBB Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçebilir: Son 10!

İBB Meclis yönetiminde çoğunluğun CHP'den Cumhur İttifakı'na geçmesi ihtimali gündeme geldi. Özellikle İstanbul’daki son parti transferlerinin ardından gözler İBB Meclisindeki sandalye dağılımına çevrildi. Güncel hesaba göre CHP kanadında 157, Cumhur İttifakı’nda ise 138 üye bulunuyor. CHP kanadından 10 kişinin doğrudan Cumhur İttifakı’na geçmesi halinde Meclis çoğunluğu değişebilir.

İBB Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçebilir: Son 10!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından İstanbul’da oluşan siyasi tablo son dönemdeki hukuki ve siyasi gelişmelerle büyük ölçüde değişti. Bu hareketlilik hem ilçe belediyelerine hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımına yansıdı.

FARK 19’A İNDİ

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'ın ardından İBB Meclisinde CHP kanadında 186, Cumhur İttifakı’nda ise 130 üye bulunuyordu. Son gelişmelerle birlikte bu sayıların 157’ye 138 olarak değişti. Böylece iki taraf arasındaki fark 56’dan 19’a geriledi.

İBB Meclisi nde çoğunluk Cumhur İttifakı na geçebilir: Son 10! 1

10 ÜYE SAF DEĞİŞTİRİRSE ÇOĞUNLUK DEĞİŞİYOR

Mevcut dağılımda CHP kanadından 10 meclis üyesinin doğrudan Cumhur İttifakı’na katılması halinde sandalye sayıları 147’ye 148 olacak. Bu durumda Cumhur İttifakı, İBB Meclisinde bir sandalye farkla çoğunluğu elde edecek.

İBB Meclisi nde çoğunluk Cumhur İttifakı na geçebilir: Son 10! 2

İLÇELERDEKİ SON DURUM

CHP, 31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul’un 26 ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı. AK Parti ise 13 ilçeyi yönetiyordu. Geçtiğimiz günlerde Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları AK Parti’ye katıldı. Ayrıca Beykoz ve Şile’de görev yapan belediye başkanvekilleri de AK Parti’ye geçti. Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa’da yapılan başkanvekili seçimlerini ise AK Parti’nin adayları kazandı. Esenyurt ve Şişli belediyeleri kayyumlar tarafından yönetiliyor. Güncel tabloda CHP 18, AK Parti 19 ilçe belediyesinin yönetiminde bulunuyor. İstanbul’un kalan iki ilçesinde ise kayyum görev yapıyor.

İBB Meclisi nde çoğunluk Cumhur İttifakı na geçebilir: Son 10! 3

İlginizi Çekebilir

Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

 3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez, Sacit Terzi...

3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez, Sacit Terzi...

 Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti!

Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Armut seçme tartışmasında dehşet! Elindeki kalası kadının kafasına attıArmut seçme tartışmasında dehşet! Elindeki kalası kadının kafasına attı
Cemil Tugay tartışmalara son noktayı koydu! Özgür Özel'le ilgili çok konuşulacak çıkışCemil Tugay tartışmalara son noktayı koydu! Özgür Özel'le ilgili çok konuşulacak çıkış
Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.