İBB Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçebilir: Son 10!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından İstanbul’da oluşan siyasi tablo son dönemdeki hukuki ve siyasi gelişmelerle büyük ölçüde değişti. Bu hareketlilik hem ilçe belediyelerine hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımına yansıdı.

FARK 19’A İNDİ

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'ın ardından İBB Meclisinde CHP kanadında 186, Cumhur İttifakı’nda ise 130 üye bulunuyordu. Son gelişmelerle birlikte bu sayıların 157’ye 138 olarak değişti. Böylece iki taraf arasındaki fark 56’dan 19’a geriledi.

10 ÜYE SAF DEĞİŞTİRİRSE ÇOĞUNLUK DEĞİŞİYOR

Mevcut dağılımda CHP kanadından 10 meclis üyesinin doğrudan Cumhur İttifakı’na katılması halinde sandalye sayıları 147’ye 148 olacak. Bu durumda Cumhur İttifakı, İBB Meclisinde bir sandalye farkla çoğunluğu elde edecek.

İLÇELERDEKİ SON DURUM

CHP, 31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul’un 26 ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı. AK Parti ise 13 ilçeyi yönetiyordu. Geçtiğimiz günlerde Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları AK Parti’ye katıldı. Ayrıca Beykoz ve Şile’de görev yapan belediye başkanvekilleri de AK Parti’ye geçti. Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa’da yapılan başkanvekili seçimlerini ise AK Parti’nin adayları kazandı. Esenyurt ve Şişli belediyeleri kayyumlar tarafından yönetiliyor. Güncel tabloda CHP 18, AK Parti 19 ilçe belediyesinin yönetiminde bulunuyor. İstanbul’un kalan iki ilçesinde ise kayyum görev yapıyor.