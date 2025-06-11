Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti! Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz kimdir?

CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. İBB operasyonu kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine yapılan seçimde, belediye el değiştirdi. Böylelikle CHP'nin kazandığı İstanbul'daki ilçe belediye sayısı 25'e düşerken, AK Parti'nin elindeki belediye sayısı ise 14'e yükselmiş oldu.

İLK İKİ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

İlk tur oylama sonucunda AK Parti adayı Eray Karadeniz 21, CHP'nin adayı Murat Topaloğlu 16 oy aldı. İkinci tura geçildi.

İkinci tur oylamada da AK Parti adayı Eray Karadeniz 21, CHP'nin adayı Murat Topaloğlu 16 oy aldı. Üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda yine AK Parti adayı Eray Karadeniz 21, CHP'nin adayı Murat Topaloğlu 16 oy aldı ve seçim sonuçlandı.

AK PARTİ'NİN ADAYI ERAY KARADENİZ KAZANDI

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, belediye başkan vekili olarak AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazandı.

ERAY KARADENİZ KİMDİR?

17 Aralık 1986 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve Eskişehir Anadolu Üniversitesinde İşletme Bölümünü bitirdi. 2018 yılından beri avukatlık yapmaktadır. 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı, 2007-2008 yılları arasında İBB Gençlik Meclisi Üyesi, 2009-2018 yılları arasında AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı görevlerinde bulunmuştur.

2019 yılı Yerel Seçimlerinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan YAVUZ’un siyasi danışmanı, 2023 yılı seçimlerinde Gaziosmanpaşa SKM Program Sorumlusu görevlerini yürütmüştür. 1 Mayıs 2012 ile 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleşen “Sesimi Duyan Var mı?” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde yasal temsilci ve grup lideri olarak, 1 Ağustos 2013 ile 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen “Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde grup lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.