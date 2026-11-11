HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'nın kuzeyin yer alan Baltık ülkeleri Litvanya ve Letonya'da alarm durumuna geçildi. Letonya Ordusu, Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlara, hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle sığınaklara gitme çağrısı yaptı. NATO'nun savaş uçakları oluşan tehdit için havalanırken, Litvanya'dan da açıklama geldi.

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı
Doğukan Akbayır

Litvanya ve Letonya'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi de ülkenin ikinci büyük şehri olan Kaunas'ta ve çevresindeki bölgede sığınaklara inme çağrısı yaptı.

Avrupa da alarm! Halka sığınaklara gidin çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı 1

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Merkez, Baltık hava savunma görevi yürüten NATO savaş uçaklarının, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığını duyurdu.

LETONYA: "POLONYA'YA GEÇTİ

Litvanya kriz yönetim merkezinden yapılan açıklamada, hava sahasında tanımlanmamış bir İHA'nın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada cismin Polonya tarafına geçtiği de kaydedildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HABAŞ'ta hayatını kaybetmişti! Genç mühendisin elleri yanmış: "İş kazası dersen kovulursun"HABAŞ'ta hayatını kaybetmişti! Genç mühendisin elleri yanmış: "İş kazası dersen kovulursun"
Eyüpsultan'da korkutan yangın! Ev alevlere teslim olduEyüpsultan'da korkutan yangın! Ev alevlere teslim oldu

Anahtar Kelimeler:
NATO Litvanya Letonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.