Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Litvanya ve Letonya'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi de ülkenin ikinci büyük şehri olan Kaunas'ta ve çevresindeki bölgede sığınaklara inme çağrısı yaptı.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Merkez, Baltık hava savunma görevi yürüten NATO savaş uçaklarının, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığını duyurdu.

LETONYA: "POLONYA'YA GEÇTİ

Litvanya kriz yönetim merkezinden yapılan açıklamada, hava sahasında tanımlanmamış bir İHA'nın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada cismin Polonya tarafına geçtiği de kaydedildi.