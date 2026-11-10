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Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

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İstanbul Kadıköy'de motosiklete bir iş yerine gelerek ateş açan şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Adım adım izlenen saldırganların başka bir aracın plakasını motosiklete taktığı belirlendi. Özel Harekat'ın da katıldığı 6 ilçedeki 8 adrese yapılan operasyonla saldırganlar gözaltına alındı.

Kadıköy'de motosikletle geldikleri bir iş yerine silahla ateş açan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından 6 ilçede 8 adrese Özel Harekât destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalıntı motosiklete başka bir araca ait plaka takarak izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelilerden 5'i yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar 1

MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

Olay, 28 Ekim 2026 tarihinde Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 2 şüpheli, silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerine ve önünde park halinde bulunan ticari araca kurşun isabet etti. Olayın ardından şüpheliler motosikletle kaçtı.

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar 2

BAŞKA ARACIN PLAKASINI TAKMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için özel ekip oluşturdu. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarını inceleyen polis, saldırıda kullanılan motosikleti Ümraniye'de terk edilmiş halde buldu. Motosikletin şasi numarası üzerinden yapılan incelemelerde Beyoğlu'ndan çalındığı ve üzerine başka bir araca ait plaka takıldığı belirlendi. Şüphelilerin hareketlerini adım adım takip eden ekipler, saldırganların Beylikdüzü'nden kırmızı renkli bir otomobille hareket ederek olay yerine ulaştıklarını tespit etti.

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar 3

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Polis ekipleri, 6 Kasım 2026 tarihinde Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 8 adrese Özel Harekât polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar 4

UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, şeffaf poşetler içerisinde 13 parça halinde taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile içime hazır şekilde sarılmış esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy motosiklet saldırı
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