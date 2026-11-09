Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İzmir'deki patlamada 16 kardeşimiz hayatını kaybetti. 2'si ağır, 13 vatandaşımız yaralandı. Öncelikle hayatını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır"

"İHRACATTAKİ YÜKSELİŞ GRAFİĞİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

"Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz. En son geçen hafta açıklanan ihracat ve turizm rakamları, bölgesel gerilimlerin tam ortasında Türkiye'nin parlayan yıldızını tekrar teyit etmiştir. Tüm karamsar senaryolara tüm karalama kampanyalarına rağmen ihracattaki yükseliş grafiğimiz hız kesmeden devam ediyor. Ocak-Ekim dönemi ihracatımız 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı. İhracattaki bir diğer başarıyı teknolojide yakaladık. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 8,8 artış oranıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatı ise yüzde 61 arttı. Benzer bir grafiği de turizmde görüyoruz. 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık."

"KONAKLAMA VERGİSİ İNDİRİMİNİ BİR SENE DAHA UZATIYORUZ"

"Nisanda başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028'e kadar uzatma kararı aldık"

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

"Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız. Bir asayiş meselesinin çok ötesinde, büyük ve güçlü Türkiye ülkümüzün lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye iklimiyle ekonomide asıl büyük şahlanışı yapacağız. Terörsüz Türkiye süreci başarıyla ulaştığında ekonomik faydadan 81 vilayetimizin tamamı yararlanacak."

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE TEDARİKİ

"Kaynak ülke, güzergah ve form çeşitlendirme stratejimiz ve etkin enerji diplomasimizle krizlerin ülkemize etkisini asgariye indirmiş durumdayız. İki yeni sahada daha petrol keşfettik. 2027'nin ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil barajını aşacak. Bu ekonomimize senede 4,4 milyar dolarlık katkı demektir"

FON SORUŞTURMASI

"Meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bunda en küçük bir taviz ve tavsama olmayacak. 17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini, açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz"