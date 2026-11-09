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TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında tartışma

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülürken tansiyon yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Muhittin Böcek hakkında yaptığı açıklamalar sırasında AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında tartışma yaşandı.

TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında tartışma

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

TBMM de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında tartışma 1

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 yılı kesin hesap teklifinin görüşmelerine devam edildi.

TBMM de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında tartışma 2

BAKAN GÜRLEK'TEN MUHİTTİN BÖCEK AÇIKLAMASI

Komisyonda söz alan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böcek hakkında açıklamalarda bulundu.

Gürlek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Muhittin Böcek 4 kez etkin pişmanlıkta bulundu. Hiçbir savcı Böcek'i tek dinlemiyor. Her şeyi net olarak anlattılar. Parayı genel merkezde kime verdiklerini anlattılar. Bunlarla ilgili olarak meclise fezleke gönderildi."

KOMİSYONDA MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA TARTIŞMA

Bakan Gürlek'in açıklamaları sırasında AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında tartışma yaşandı.

Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi ve 2025 yılı kesin hesap teklifine ilişkin görüşmeler komisyonda devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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bütçe tbmm
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