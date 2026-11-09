Candan Yüceer ile ilgili çarpıcı iddia! 'Duyum bizde de var' deyip açıkladı: 'Şimdi bu planı anlatırken...'

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Kurucular Kurulu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının ardından basın açıklaması yaptı. Emre, fon soruşturması kapsamında önemli isimlerin tutuklandığını belirterek, "Baktılar ki toplumdaki ateş dinmiyor ve uzun süredir korumaya çalıştıkları, Sayın Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Fatma Betül Sayan Kaya'ya da mecburi olarak sıra geldi ve örgüt üyeliğinden tutuklandı. Partideki çöküşün önüne geçmek amacıyla yapıldığı görülüyor. Örgüt üyeliğinden tutuklananlar bizim tezimizi doğruluyor. Ancak burada şöyle bir eksik var; bütün örgütlerde gerek terör örgütlerinde gerek çıkar amaçlı örgütlerde gerek organize suç şebekelerine ilişkin örgütlerde, muhakkak bir örgütün başı vardır. Buradaki fon soygununda kurulan örgütün başı kimdir? Bu ne zaman açıklanacaktır? Ne zaman işlem yapılacaktır? Sayın Erdoğan dedi ki, 'Efendim, ucu nereye uzanırsa uzansın.' Ancak böyle 1-2 kurban vererek bu işten kurtulamayacaklarını bilmeleri lazım" dedi.

"HEPSİNİN YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Emre ayrıca, "Bu fon vurgunu ekonomiye, yakın zamanda yaşadığımız o acı depremlerden daha büyük zarar vermiştir. İşin büyüklüğü ve zararı buradan görülmektedir. O nedenle de biz bir an evvel şeffaflıkla sürecin ilerlemesini ve bu örgütün başı kimse, yöneticileri kimse, hepsinin yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Emre, fon soruşturmasında tutuklanan isimleri cezaevinde ziyaret planı edip etmeyeceklerine ilişkin soru üzerine, "Burada bir çalışma grubu oluşturuldu, 10 kişilik bir grup. Daha önce ismini açıklamıştık. Grup başkan vekillerimizin koordinasyonunda çalışmaya devam ediyorlar. Cezaevlerinde birtakım ziyaretler yapıyorlar. Bazı ziyaretler konusunda görüşme yapabildikleri oldu, yapamadıkları oldu çeşitli nedenlerle. Bahsettiğiniz isim Fatma Betül Hanım yeni tutuklandığı için onunla ilgili bu hafta itibarıyla bir çalışma olursa onun da duyurusu yapılır. Tabii biz niye bu çalışmayı yapıyoruz? Biz, tutuklanan isimlerin emniyet, savcılık ve mahkeme ifadelerine yansıyanlardan daha fazla bilgi sahibi olduklarını düşünüyoruz. Elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Dolayısıyla işin aslının tam olarak anlaşılması açısından dedik ki Meclis'te bir komisyon kuralım. Meclis'te kuracağımız resmi komisyon, araştırma komisyonu, herkesin gözü önünde şeffaf bir şekilde bunu araştırabilsin, irdeleyebilsin. Ama Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedilmişti. Dolayısıyla biz millet yararına kendi araştırmamızı, çalışmamızı yapmaya devam edeceğiz. O kısımla ilgili ayrıca çalışmalar yapıldıktan sonra bilgilendirme olacak" dedi.

"BİR FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI"

Emre, tüzüklerinde birtakım değişiklikler yaptıklarına da değinerek, “Etik, şeffaflık ve çıkar çatışması açısından etik ilkelerin belirlenmesi ve bir etik kurulunun kurulması konusunda bir mutabakata varıldı. Burada da etik kurulunun, parti üyeliği devam eden, varsa Cumhurbaşkanlığı yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış, başbakanlık, genel başkanlık yapmış olanlar ile genel başkanca önerilen 10 kişi arasından dijital demokratik katılım yoluyla kurultay delegelerince seçilecek 5 kişinin görev yapması ve buna ilişkin diğer detayların yönetmelikle belirlenmesi konusunda bir fikir birliğine varıldı” ifadelerini kullandı.

CANDAN YÜCEER AÇIKLAMASI

Emre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in partiden istifasına ilişkin ise "Genel bu dönemde yerel yönetimlerde uygulanan reçete ne? 'Ya bize geç kurtul, ya cezaevi.' Burada çok dirayetli davranan arkadaşlarımız olduğu gibi korkup geri adım atan, pes eden, teslim olanlar da olabiliyor. Yani bizim açımızdan, diyorum ya altını çizerek ifade ediyorum, söylenenler gerçeği yansıtmıyor. Partide görmediği ilgi, destek vesaire, hiç bunların hiçbiri olmamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme konusunda bir duyum bizde de var. Görüşmelerde 'Beni tutuklayıp meclisin içerisinden Çerkezköy Belediye Başkanını, büyükşehir belediye başkanı seçmek istiyorlar. Tüm plan bu' diyordu. Şimdi bu planı anlatırken kendisi geçecek muhtemelen. Maalesef içinde bulunduğumuz durum öylesine bir demokrasi krizi ki, ileride ders kitaplarına girecek. Yıllardır partinin içerisinde önemli görevler alıp hiçbir şikayetiniz olmamış, birdenbire bir hafta içerisinde tüm iletişimi kesip bugüne kadar karşısında durduğunuz, değişmesi gerektiğini söylediğiniz, eleştirdiğiniz yapıyla birlikte hareket edeceksiniz. Bunun hiçbir izahı yok" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır