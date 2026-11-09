Bahçeli'den 10 Kasım mesajı: "Atatürk'ü anlamanın en sağlıklı yoludur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

"HÜRMET, RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Bahçeli açıklamasına "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 88. senesinde hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleriyle başladı.

"ONU ANLAMAK, SİYASAL, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK HADİSELERİ DOĞRU KAVRAYIP DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN VAROLUŞ İRADESİNİ GÜÇLÜ KILMAKTIR"

MHP liderinin açıklaması şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. Yıldönümü, Atatürk’ü anma günü, hiç kuşkusuz devletimiz adına, milletimiz namına çok kıymetli ve çok değerlidir. Ancak bugünü değerli ve kıymetli kılanın ne olduğunu doğru anlamakta en az bugün kadar önemlidir. Atatürk’ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkâna kavuşur. Zamanın ruhuna uygun politikalara temel yapmakla mümkün olur.

Türk milleti olarak Atatürk’ün kurucu felsefesini, devlet aklını ve temel ilkelerini her yönü ile faaliyetlerimizin merkezine koymak onu anlamanın en sağlıklı yoludur. Onu anlamak, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik hadiseleri doğru kavrayıp devletimizin ve milletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır.

Tarihsel tecrübemizle yaşadığımız coğrafyadaki jeopolitik konumumuzu günün şartlarına göre daha anlamlı bir şekilde değerlendirip bilimsel ve teknolojik gelişmelerle, stratejik bir akılla birleştirerek ivmeye dönüştürebilmektir.

Atatürk, cephede kazandığı savaşlarda başarılı bir asker ve komutan iken Cumhuriyetle birlikte yaptığı inkılaplarla Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı amaçlayan büyük bir devlet adamı olduğunu kanıtlamış liderdir.

“Benim en büyük eserim Cumhuriyettir” diyen Atatürk, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyerek de eserinin sonsuzluğuna dikkat çekmiştir.

Bu anlamlı ve veciz sözler düşünüldüğünde Atatürk’e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görev onu anarken anlayıp geriye bıraktığı bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatmaktır.

Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 88. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarıyla birlikte aziz şehitlerimizi saygı ve şükran hislerimle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum."