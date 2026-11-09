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Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fon soruşturmasının en çok konuşulan ismi olan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. İfadesi ortaya çıkan Kaya ev hanımı olduğunu belirterek aylık gelirini açıkladı. Suçsuz olduğunu belirten Kaya'nın, "Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik." sözleri ise dikkat çekti.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı
Mynet Haber Merkezi

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesine ulaşıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya nın ifadesi çıktı! Ev hanımıyım diyerek aylık gelirini açıkladı 1

"BORSADAN ANLARIM"

Suç olduğunu vurgulayan Kaya, ev hanımı olduğunu ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu açıkladı. "Ben, üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım." diyen Kaya eşiyle birlikte birikimleri olduğunu ve bunu değerlendirmek istediğini belirtti. Kaya ayrıca, "Savcılık sevk yazısında, benim tüm hisselerimi 16 Eylül 2026’da sattığımı belirtmiştir. Ancak bu husus doğru değildir. Hisselerimin yarısından fazlasını Ağustos ayında satmış bulunmaktaydım." dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya nın ifadesi çıktı! Ev hanımıyım diyerek aylık gelirini açıkladı 2

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi şu şekilde;

“Ev hanımıyım ve aylık gelirim 500.000 TL'dir.

Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum.

Tera yönetimle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle böyle bir görüşmem yoktur.

Emre Tezmen (Tera Yatırım Holding yöneticisi) ile hayatımda bir defa karşılaştım.

Erdin Özel (Tera grubu yöneticilerinden) isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır.

Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne Tera ile ilgili ne de borsadaki yaptığım işlemlerle kendisiyle görüşmem olmamıştır.

Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.

Savcılık ifademde de geçen Erdin Özel ile görüşmem, onun bana önerilmesi sonucu gerçekleştirdiğimiz tanışma görüşmesiydi.

Kendisinin ismini duymuştum ancak şahsen o güne kadar tanımıyordum.

Tanışma görüşmesi olduğu için kendisinin ne iş yaptığını sordum. Kendisi de bana Tera Holding’de yönetimde olduğunu söyledi.

Fatma Betül Sayan Kaya nın ifadesi çıktı! Ev hanımıyım diyerek aylık gelirini açıkladı 3

Tera Holding’i bilmediğim için ‘Ne iş yapar bu Tera Holding?’ diye sordum.

O da bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti.

Benim o güne kadar borsa hesabım yoktur. Tanışma görüşmemiz de o şekilde bitmiştir.

Ben, üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım.

Ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim.

Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik.

Hem Erdin Bey’in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum, borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık.

Emre Tezmen isimli kişiyle de sadece bir görüşme oldu. Yoğun bir görüşme trafiği kesinlikle söz konusu değildir. Özellikle Emre Tezmen ve Erdin Özel’in HTS kayıtlarımın dosyaya eklenmesini talep ederim.

Savcılık sevk yazısında, benim tüm hisselerimi 16 Eylül 2026’da sattığımı belirtmiştir. Ancak bu husus doğru değildir.

Hisselerimin yarısından fazlasını Ağustos ayında satmış bulunmaktaydım.

Bununla birlikte 17 Eylül’de tasfiye kararı çıktıktan sonra ben ve eşim haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık.

TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik.”

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Anahtar Kelimeler:
Ev hanımı Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturması
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