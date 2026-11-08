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Bankada skandal talimat: “İshal olmayın!” Tazminata mahkum oldular

Bankada çalışanlara verilen “Sık tuvalete gitmeyin, ishal olmayın” talimatı mahkemelik oldu! Toplantıda hakarete uğrayan, molaları takibe alınan ve şikayetinin ardından işten çıkarılan 13 yıllık bankacı hukuk mücadelesini kazandı.

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın!” Tazminata mahkum oldular
Mehmet Hazar Gönüllü

Çalışanlara gönderilen skandal e-posta, bankadaki baskıyı ortaya çıkardı. Molaların uzatılmaması ve sık sık tuvalete gidilmemesi istenen mesajda, “İshal olmayın” talimatına bile yer verildi. Toplantıda “şerefsiz” ve “karaktersiz” sözleriyle hedef alınan takım lideri bankacının oturduğu yerin de değiştirilerek göz hapsine alındığı belirlendi. Banka, işten çıkarmaya küçülmeyi gerekçe gösterdi ancak aynı gerekçeyle başka kimsenin çıkarılmadığı ortaya çıktı. Tanık anlatımları, e-postalar ve sağlık raporlarını değerlendiren mahkeme, bankacının mobbinge uğradığına hükmetti.

MOBBINGE DAVA AÇTI

Tam 13 senedir takım lideri olarak çalıştığı bankadan kovulan bankacı İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Çalıştığı birimde görevlendirilen ikinci müdürünün çok sert, rencide edici, tehditkâr ve aşağılayıcı yönetim anlayışına maruz kaldıklarını belirten davacı, yaşanılan sıkıntıları bir üst yöneticisine iletmesi sonrasında müdürün kendisini kişisel olarak cephe alarak baskı ve yıldırma politikası uyguladığını iddia etti. Mola sürelerine müdahale ettiğini, diğer çalışanlar idari izin kullanırken kendisine izin kullandırmadığını dile getirdi. Tüm takım liderlerinin bulunduğu toplantıda müdürün , kendisine hitaben "şerefsiz" ve "karaktersiz" gibi ifadeler kullandığını kaydetti. Oturduğu yeri değiştirerek yakından gözlemleyip baskısını daha fazla hissettirebilmek için tam karşısına oturmasını sağladığını, yalnızlaştırma çabası içine girdiğini öne sürdü. Haklı şikâyetine olumlu çözüm beklediği sırada davalı banka tarafından işten çıkarıldığını anlatan davacı; bankanın sistematik ve kurumsal olarak uyguladığı baskı, yıldırma, mobbing (psikolojik taciz) ve ayrımcılık neticesinde önemli ve ciddi sağlık problemleri yaşadığını, depresyon ve hipertansiyon teşhisi ile tedavi gördüğünü ileri sürerek manevi tazminat, maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı banka avukatı, davacının iş sözleşmesinin iş yerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle tüm yasal hakları ödenerek feshedildiğini aktardı. Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda davacıya özel bir yıldırma ve mobbing uygulanmadığı sonucuna varıldığını savunarak davanın reddini istedi.

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın!” Tazminata mahkum oldular 1

"SIK TUVALETE GİTMEYİN, SAKIN İSHAL OLMAYIN"

İş Mahkemesi, ilgili banka şube müdürünün çalışanlara gönderdiği elektronik postada molaların uzamaması, sık sık tuvalete gidilmemesi hatta ishal bile olunmaması yönünde rencide edici talimatlar verdiğine dikkat çekti. Mahkeme; davacının psikolojik tacize uğradığı iddiasıyla manevi tazminat talebini hüküm altına aldı. Davacının sorun yaşadığı kişinin şubede müdür olması ile psikolojik taciz eylemlerinin başladığının belirtildiği kararda, "Davacının performansının düşük olduğuna dair davalı tarafından delil sunulmadığı gibi dinlenen tanıklarca da davacının performansının iyi olduğu ifade edilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin feshine gerekçe yapılan iletişim sorununun ise müdür tarafından psikolojik taciz uygulanmasının sonucunda diğer takım liderlerinin davacı ile iletişimini kesmiş olmasından kaynaklandığı tanık beyanlarından anlaşılmıştır. Mola hususunda tuvalete bile iki kez üst üste gidildiğinde sorun olduğu, ishal olunmayacağına dair dahi e-posta atıldığı, davacıya mola hususunda uyarı mesajı atıldığı, aynı gün bu mesajdan birkaç saat sonra molaya çıkanları rencide edici sözler ile itham edici e-postaların atıldığı sabittir. Davacının yeri değiştirilerek göz hapsine alındığı, sadece davacının yeri değiştirilerek bu şekilde göz hapsine alınıp mola saatlerinin kontrol edildiğinin tanık beyanları ve e-postalardan anlaşılmıştır. Davacıya karşı rencide edici ve aşağılayıcı tavırda bulunulduğu, mola saatlerinin takip edildiği, davalı tanıklarınca da davacının yıllık izindeyken çalıştığının ve toplantıda söylenenlerin doğrulandığı, küçülme gerekçesi fesih nedeni olarak gösterilse de davacıdan başka aynı gerekçeyle işten çıkartılan olmadığı da sabittir. Tüm bu süreçten davacının sağlığının olumsuz olarak etkilendiğine dair doktor raporlarının sunulmuş olması birlikte değerlendirildiğinde davacının uzun süren rencide edilmesi, dışlanması, yalnızlaştırılması ve şikâyetlerine uzun süre geri dönüş yapılmayıp üzerine bir de iş sözleşmesi feshedilerek cezalandırılması şeklinde neticeye varan psikolojik taciz eylemleri ispat edilmiştir. Davacının manevi tazminata hak kazandığının kabul edildiği, maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatı şartlarının ise oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir" denildi.

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın!” Tazminata mahkum oldular 2

HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI

Davalı banka kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), İş Mahkemesi'nin vakıa ve hukuki değerlendirmesinin yerinde olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire oy birliği ile kararı onadı.

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın!” Tazminata mahkum oldular 3

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Anahtar Kelimeler:
ishal mahkeme dava banka mobbing
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