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22 saat süren duruşma! Dorukhan Büyükışık davasında 12 tahliye kararı

İzmir'de sekiz yıl önce inşaat şantiyesinde cesedi bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin 22 saat süren duruşma sonunda 12 sanığın tahliyesine karar verildi.

22 saat süren duruşma! Dorukhan Büyükışık davasında 12 tahliye kararı

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın 13 Mayıs 2018'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin davada 12 tahliye kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıtlara intihar olarak geçen olayla ilgili olarak yeni bir soruşturma başlatmıştı.

Olayda görevli komiserler Atakan Kaçar, Deniz Asıcı, polis memurları Duygu Öztürk, Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ, Musa Erikçi, komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu ve Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal hakkında görevi kötüye kullanma suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

22 saat süren duruşma! Dorukhan Büyükışık davasında 12 tahliye kararı 1

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın devamında şantiyede bekçi olarak görev yapan Hüseyin Kaya, Hulusu Aras, Tayfun Çakmakçı ile işçi Bilal Çelik ve yakın bir bölgede bekçi Ali Gülbaşı hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı.

İddianame, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her iki dava sürerken, dosyalar birleştirildi. 13 sanık tutuksuz olarak İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.

Dava sürecinde soruşturma genişletildi ve aralarında yargılanan 13 tutuksuz sanığın da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs'ta İzmir merkezli dokuz ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahipleri, polis memurları ve işçilerin aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında tutuksuz yargılanan 13 sanık ile Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın ve Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar'ın da yer aldığı toplam 26 şüpheli tutuklandı.

22 saat süren duruşma! Dorukhan Büyükışık davasında 12 tahliye kararı 2

Olayla ilgili geçen eylül ayında ek iddianame hazırlandı. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında Mehmet Münir Tanyer, Mehmet Taylan Tanyer, Murat Köse, Cevdet Akay, İhsan Gökmen Ellez, Gökhan Aydoğmuş, İbrahim Kazmacı, Yiğit Aykurt, Hasan Ardıç, Aziz Kocataş, Onur Alp Saraç, Hüseyin Kaya, Bilal Çelik, Hulusu Aras, Ali Gülbaşı ve Tayfun Çakmakçı hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan, Veli Şenol hakkında ise yalancı tanıklık suçundan 5'er yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

Polisler; İsmail Yalçın, Atakan Kaçar, Deniz Asıcı, Duygu Öztürk Özkan, Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ, Hüseyin Vurucu, İsmail Köksal ve Musa Erikçi hakkında da kamu görevlisi tarafından suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 7 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi.

Bu iddianame de İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, devam eden davayla birleştirildi. Tutuklu 26 sanıktan Duygu Öztürk Özkan ise yeni doğan bebeği olduğu için ara kararla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

DURUŞMA 22 SAAT SÜRDÜ

İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuksuz 26 sanığın yargılanmalarına dün saat 09.30'da devam edildi. Duruşmaya sanıkların yanı sıra Dorukhan'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Basın mensupları ise salona alınmadı. Duruşmada sanıklar dinlendi, avukatlarıyla savunma yaptı.

Ardından mahkeme heyeti bugün saat 07.30'da ara kararını açıkladı. 22 saat süren yargılamada mahkeme heyeti, tanık B.T. ve Y.A.'nın beyanlarının bir sonraki duruşma alınabilmesi için zorla getirme emri ile celplerinin sağlanması, HTS kayıtları üzerinde baz ve arama/aranma kayıtlarına ilişkin alanında uzman 3 kişiden oluşan heyet tarafından rapor hazırlanması amacıyla dosyanın kül halinde bilirkişi heyetine tevdiine karar verdi.

12 TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti sanıklarla ilgili ara kararını da açıkladı. Sanıklardan Ali Gülbaşı ve Hulusi Aras'ın sağlık durumları ve yaşları da nazara alınarak tahliyelerine; sanıklardan Atakan Kaçar, Cevdet Akay, Deniz Asıcı, Gökhan Aydoğmuş, Hasan Ardıç, İbrahim Kazmacı, Musa Erikçi, Onur Alp Saraç, Veli Şenol ve Yiğit Aykurt'un ise tutuklulukta geçirmiş oldukları süre dikkate alınarak ayrı ayrı tahliyesine karar verildi, yurt dışına çıkmama şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.

22 saat süren duruşma! Dorukhan Büyükışık davasında 12 tahliye kararı 3

Ayrıca Sanık Veli Şenol hakkında ayrıca ev hapsi adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi. Tutuksuz sanık Duygu Öztürk Özkan hakkında konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol kararı ise kaldırıldı. Duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

22 saat süren duruşma! Dorukhan Büyükışık davasında 12 tahliye kararı 4

Dorukhan Büyükışık'ın babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, "Adaletin tecelli edeceğine eminim. Yargı organlarımızın adil bir şekilde bu davayı sonuçlanacağını umuyorum. Mücadelemiz, yargı sürecinin son anına kadar devam edecektir" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir mahkeme
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