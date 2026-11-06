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8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili çarpıcı sözler: "Aşiretimizin en büyük sorunu bu"

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 3'ünün cenazesi, Kırşehir'e getirildi. Cani saldırgan Arif Sefa Özdemir'in katlettiği 3 kişinin yakını İdris Durmuş konuyla alakalı olarak "Maalesef bizim aşiretimizin en büyük sorunlarından biri de bu tür olaylar." dedi.

8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili çarpıcı sözler: "Aşiretimizin en büyük sorunu bu"

Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir'in (30) pompalı tüfekle öldürdüğü Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) cenazeleri, Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Yabanlı köyüne getirildi.

8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili çarpıcı sözler: "Aşiretimizin en büyük sorunu bu" 1

"AŞİRETİMİZİN EN BÜYÜK SORUNU BU"

Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yabanlılar Derneği Başkanı İdris Durmuş, "Yaşanan olayda Uzel ve Toprak ailelerinin fertleri, bizim aşiretimizin evlatlarıydı. Her iki aileye de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Maalesef bizim aşiretimizin en büyük sorunlarından biri de bu tür olaylar. Türkiye'nin dört bir yanında biçerdöver işi yapıyoruz. Yaptığımız bu iş, Rusya'ya kadar uzanıyor. Ancak aileden edindiğim bilgiler doğrultusunda, cinayet şüphelisini aile tanımıyor" dedi.

8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili çarpıcı sözler: "Aşiretimizin en büyük sorunu bu" 2

8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili çarpıcı sözler: "Aşiretimizin en büyük sorunu bu" 3

8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili çarpıcı sözler: "Aşiretimizin en büyük sorunu bu" 4

8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili çarpıcı sözler: "Aşiretimizin en büyük sorunu bu" 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Afyonkarahisar
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